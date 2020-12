In città la pandemia fa crescere la fame di verde (di D. Di Stefano) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (di Daniele Di Stefano) La natura in città, complice anche la pandemia, ha subito in questi ultimi mesi un balzo evolutivo nel nostro immaginario: non più legata a una funzione puramente decorativa, inizia finalmente a essere considerata uno dei pilasti dell’equilibrio urbano. “Gli spazi verdi giocano un ruolo fondamentale per far avanzare la sostenibilità ecologica delle città e la promozione della salute”, spiega Pierpaolo Mudu, dell’European Centre for Environment and Health dell’Oms https://www.isprambiente.gov.it/it/events/vi-edizione-degli-stati-generali-del-verde-urbano. L’esperienza drammatica del coronavirus ha rafforzato la consapevolezza che la nostra salute e quella del pianeta vanno a braccetto, anche e soprattutto in città: la diffusione e le conseguenze del covid-19 ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (di Daniele Di) La natura in, complice anche la, ha subito in questi ultimi mesi un balzo evolutivo nel nostro immaginario: non più legata a una funzione puramente decorativa, inizia finalmente a essere considerata uno dei pilasti dell’equilibrio urbano. “Gli spazi verdi giocano un ruolo fondamentale per far avanzare la sostenibilità ecologica dellee la promozione della salute”, spiega Pierpaolo Mudu, dell’European Centre for Environment and Health dell’Oms https://www.isprambiente.gov.it/it/events/vi-edizione-degli-stati-generali-del--urbano. L’esperienza drammatica del coronavirus ha rafforzato la consapevolezza che la nostra salute e quella del pianeta vanno a braccetto, anche e soprattutto in: la diffusione e le conseguenze del covid-19 ...

