Il Ministro Gualtieri “Rischiamo di perdere i soldi”. Conte nega, ma l’Italia è in ritardo sul Recovery (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nonostante le smentite del Premier Giuseppe Conte, il ritardo dell’Italia sulla gestione dei progetti per il Recovery Fund è evidente: a sottolinearlo, la preoccupazione del Commissario Europeo Paolo Gentiloni, spalleggiato da diversi membri dell’Esecutivo. Solo ieri era stato il Commissario europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni a lanciare l’allarme: “Per garantire il successo del Recovery L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nonostante le smentite del Premier Giuseppe, ildelsulla gestione dei progetti per ilFund è evidente: a sottolinearlo, la preoccupazione del Commissario Europeo Paolo Gentiloni, spalleggiato da diversi membri dell’Esecutivo. Solo ieri era stato il Commissario europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni a lanciare l’allarme: “Per garantire il successo delL'articolo proviene da Leggilo.org.

odilelly : RT @BimbiMeb: Per chi lo chiedeva,qui il piano presentato al ministro Gualtieri da Italia Viva #Ciao2030 - Kimstellata : RT @ElioLannutti: Senato: intervento fine seduta su David Rossi,Mps e la vergognosa norma del ministro Gualtieri per favorire ex Ministro P… - GeaPilato : RT @ElioLannutti: Senato: intervento fine seduta su David Rossi,Mps e la vergognosa norma del ministro Gualtieri per favorire ex Ministro P… - Azzolina6 : RT @ElioLannutti: Senato: intervento fine seduta su David Rossi,Mps e la vergognosa norma del ministro Gualtieri per favorire ex Ministro P… - Nike93017 : RT @ElioLannutti: Senato: intervento fine seduta su David Rossi,Mps e la vergognosa norma del ministro Gualtieri per favorire ex Ministro P… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministro Gualtieri LA REGIA ROMA Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri chiede di fare presto Il Mattino Recovery Plan: Gualtieri con Iv, continuiamo a lavorare per rafforzare progetti

'Non possiamo perdere questa grande occasione per l'Italia' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - "Continuiamo a lavorare per precisare e rafforzare i progetti del Recovery Plan. Non pos ...

Recovery: Gualtieri, 'in riunione con delegazione Iv, non perdiamo grande occasione'

Roma, 30 dic (Adnkronos) - 'In riunione con il ministro @amendolaenzo e la delegazione di @ItaliaViva, continuiamo a lavorare per precisare ...

'Non possiamo perdere questa grande occasione per l'Italia' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - "Continuiamo a lavorare per precisare e rafforzare i progetti del Recovery Plan. Non pos ...Roma, 30 dic (Adnkronos) - 'In riunione con il ministro @amendolaenzo e la delegazione di @ItaliaViva, continuiamo a lavorare per precisare ...