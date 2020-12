Il coronavirus continua a mietere vittime: 575 in 24 ore (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 16.202 (11.212 ieri) i nuovi casi di Covid 19 registrati in Italia, dove nelle ultime 24 ore sono avvenuti 575 (659 ieri) decessi. Sale così a 73604 in numero complessivo dei morti nel nostro Paese da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 169.045 tamponi, 40305 in più di ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Attualmente in Italia sono positive 564.395 persone, 4333 meno di ieri. I guariti salgono a 1.445.690, 19960 più di ieri.Sono 23566, oggi, le persone ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali italiani, 96 meno di ieri. Nelle terapie intensive si trovano oggi 2528 persone, 21 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono entrate nelle terapie intensive 175 persone, ieri 256. Oggi sono in isolamento domiciliare 538.301 persone, 4216 meno di ieri. Complessivamente oggi sono positive 564.395, 4333 meno di ieri. Sono state ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 16.202 (11.212 ieri) i nuovi casi di Covid 19 registrati in Italia, dove nelle ultime 24 ore sono avvenuti 575 (659 ieri) decessi. Sale così a 73604 in numero complessivo dei morti nel nostro Paese da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 169.045 tamponi, 40305 in più di ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Attualmente in Italia sono positive 564.395 persone, 4333 meno di ieri. I guariti salgono a 1.445.690, 19960 più di ieri.Sono 23566, oggi, le persone ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali italiani, 96 meno di ieri. Nelle terapie intensive si trovano oggi 2528 persone, 21 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono entrate nelle terapie intensive 175 persone, ieri 256. Oggi sono in isolamento domiciliare 538.301 persone, 4216 meno di ieri. Complessivamente oggi sono positive 564.395, 4333 meno di ieri. Sono state ...

paoloigna1 : RT @Antonio_Caramia: ??Ingressi in Terapia Intensiva Il saldo nazionale è -21 ma oggi sono entrate in terapia intensiva ??175 persone: #Vene… - Keynesblog : RT @Antonio_Caramia: ??Ingressi in Terapia Intensiva Il saldo nazionale è -21 ma oggi sono entrate in terapia intensiva ??175 persone: #Vene… - ValeriaTomei75 : RT @Antonio_Caramia: ??Ingressi in Terapia Intensiva Il saldo nazionale è -21 ma oggi sono entrate in terapia intensiva ??175 persone: #Vene… - Miti_Vigliero : RT @Antonio_Caramia: ??Ingressi in Terapia Intensiva Il saldo nazionale è -21 ma oggi sono entrate in terapia intensiva ??175 persone: #Vene… - Antonio_Caramia : ??Ingressi in Terapia Intensiva Il saldo nazionale è -21 ma oggi sono entrate in terapia intensiva ??175 persone:… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus continua Coronavirus, in Sicilia i nuovi contagi tornano sopra quota mille: ma frenano i ricoveri PalermoToday Continua l’esenzione regionale del ticket per chi ha avuto il Covid

L'annuncio di Fontana e Gallera: «L'agevolazione comprende le attività di Follow Up post Covid. Fondamentale ogni attività di controllo e di indagine diagnostica successiva alla malattia» ...

Tesla, l’anno che verrà

Per quanto la Mela possa essere ben più indietro di Tesla, una compagnia tech che si impegna concretamente sulla mobilità la dice lunga su come lo scacchiere dell’automotive sia in continuo mutamento.

L'annuncio di Fontana e Gallera: «L'agevolazione comprende le attività di Follow Up post Covid. Fondamentale ogni attività di controllo e di indagine diagnostica successiva alla malattia» ...Per quanto la Mela possa essere ben più indietro di Tesla, una compagnia tech che si impegna concretamente sulla mobilità la dice lunga su come lo scacchiere dell’automotive sia in continuo mutamento.