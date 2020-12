Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi accoglie nel letto Rosalinda Cannavò, è la fine delle Rosmello? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questa notte, al “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi è stato protagonista di un gesto inaspettato nei confronti di Rosalinda Cannavò, reduce dalla rottura con Dayane Mello. Grande protagonista dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip”, tanto da essere considerato il papabile vincitore del programma, questa notte, Tommaso Zorzi, all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questa notte, al “Vip”,è stato protagonista di un gesto inaspettato nei confronti di, reduce dalla rottura con Dayane Mello.protagonista dell’edizione in corso del “Vip”, tanto da essere considerato il papabile vincitore del programma, questa notte,, all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha L'articolo NewNotizie.it.

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Rosalinda e Dayane separate in Casa: la fine di una grande amicizia #grandefratellovip5… - VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - ninofrassicaoff : Cesare Bocci stasera su Canale5 conduce 'Viaggio nella Grande Bellezza' ma DOMANI si cambia e torna ad essere Alber… - sonounafatinaaa : RT @vojcehar: Chi potrebbe vincere se non lui? È SUO QUESTO GRANDE FRATELLO. #GFVIP - _rainbow_Larry_ : RT @B1693: Stamattina la casa del Grande Fratello: #Gfvip -