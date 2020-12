GOG regala un FPS post-apocalittico imperdibile

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) GOG non solo sta offrendo ai giocatori grandi sconti su diversi titoli, ma come regalo di Nataleicipato stando Metro: Last Light Redux per tutti coloro che non hanno mai giocato al titolo di 4A Games. Tuttavia si tratta di una promozione a tempo limitato: avrete a disposizione due giorni prima che scada, il 1° gennaio alle ore 15. Si tratta di una grande opportunità per godervi il sequel di Metro con questa edizione speciale che include tutti i suoi contenuti scaricabili insieme a miglioramenti grafici, gameplay migliorato e altri dettagli per i quali vale la pena giocare a questo secondo capitolo. Tra l'altro, recentemente Epic Games ha offerto Metro 2033 Redux, il primo capitolo con grafica migliorata, perciò se lo avete riscattato gratuitamente siete già a buon punto con la trilogia. Gli eventi di Metro: Last Light Redux si svolgono un ...

