Gattuso sulla miastenia | “Uscii dal campo perchè falciai Nesta | mio compagno di squadra”

ForzAzzurri1926 : GATTUSO E QUELLA VOLTA CHE VIDE 6 IBRA ? L'ALLENATORE RACCONTA LA SUA MALATTIA; FORZA E CORAGGIO, MISTER >>… - tuttonapoli : 'Vedevo 6 Ibrahimovic e presi Nesta per un avversario' racconto da brividi di Gattuso sulla miastenia - infoitsport : Palmeri: 'Gattuso da 6: la vittoria sulla Juve ha illuso, l'assenza di Osimhen è un masso' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'Io sulla panchina del Napoli? C'è Gattuso, grande allenatore' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'Io sulla panchina del Napoli? C'è Gattuso, grande allenatore' -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso sulla

Sky Sport

Il nuovo anno inizia all’insegna del fantacalcio. Pronti via e si scende già in campo: domenica 3 gennaio è in programma la 15a giornata di campionato. Niente anticipi, si ...Il 2020 del Napoli sta per chiudersi con una Coppa Italia in più e rinnovate certezze: ecco il pagellone con i voti a Gattuso e ai giocatori.