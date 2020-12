Flavio Insinna attaccato da Federcaccia per le sue parole: “Boicotteremo il programma” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Una battuta di caccia all’aperto“, dice il concorrente durante la Ghigliottina, nel momento in cui sta cercando di trovare la parola giusta. Siamo durante il gioco finale de L’Eredità, su RaiUno ed è a questo punto che il conduttore, Flavio Insinna, aggiunge: “Si, ecco, io lo dico è inutile starci a girare intorno, io sono assolutamente contro la caccia”. Un’affermazione quella di Insinna che ha fatto arrabbiare Federcaccia che parla di “commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi praticanti”, chiede l’intervento della Rai e avvisa di aver dato” mandato ai propri legali di valutare gli estremi per intentare un procedimento legale per diffamazione nei confronti del conduttore e della Rete”. Massimo Buconi, presidente nazionale di Federcaccia, ha annunciato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Una battuta di caccia all’aperto“, dice il concorrente durante la Ghigliottina, nel momento in cui sta cercando di trovare la parola giusta. Siamo durante il gioco finale de L’Eredità, su RaiUno ed è a questo punto che il conduttore,, aggiunge: “Si, ecco, io lo dico è inutile starci a girare intorno, io sono assolutamente contro la caccia”. Un’affermazione quella diche ha fatto arrabbiareche parla di “commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi praticanti”, chiede l’intervento della Rai e avvisa di aver dato” mandato ai propri legali di valutare gli estremi per intentare un procedimento legale per diffamazione nei confronti del conduttore e della Rete”. Massimo Buconi, presidente nazionale di, ha annunciato il ...

