Figline Valdarno: tre cadaveri in casa. Madre morta di malattia, fratello e sorella forse suicidi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati in una casa di Figline Valdarno, nel Fiorentino. Le vittime sono Luigia Teresa Etteri, 77 anni, e i figli, Massimo Giovannella Del Bianco, 51 anni, e Francesca Giovannella Del Bianco, 46 anni. La donna sarebbe morta per un tumore, mentre i figli, fratello e sorella, si sarebbero invece suicidati Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Trein avanzato stato di decomposizione sono stati trovati in unadi, nel Fiorentino. Le vittime sono Luigia Teresa Etteri, 77 anni, e i figli, Massimo Giovannella Del Bianco, 51 anni, e Francesca Giovannella Del Bianco, 46 anni. La donna sarebbeper un tumore, mentre i figli,, si sarebbero invece suicidati

FirenzePost : Figline Valdarno: tre cadaveri in casa. Madre morta di malattia, fratello e sorella forse suicidi - zazoomblog : Figline Valdarno. Trovati morti in casa Luigia Teresa Etteri Massimo Giovannella e Francesca Del Bianco - #Figline… - tusciaweb : Cadaveri in decomposizione a Firenze, la madre morta per un tumore e i figli suicidi Figline Valdarno - Cadaveri i… - infoitinterno : Figline Valdarno, madre anziana morta di tumore. Si suicidano i due figli - infoitinterno : Firenze, anziana madre e i due figli trovati morti in casa. Mistero a Figline Valdarno, indagano i carabinieri -