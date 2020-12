Empoli-Ascoli: un punto a testa, i toscani sono primi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) toscani e ascolani si dividono la posta in palio. A sbloccare Empoli-Ascoli ci pensa Bajic. Ospiti in vantaggio dopo appena due minuti I padroni di casa reagiscono, ma per tutto il primo tempo non producono molto. Nella ripresa ci pensa Moreo a pareggiare. Il forcing finale degli empolesi non porta i suoi frutti. I toscani non superano la Salernitana, ma comunque vanno in testa. L’Ascoli conferma quanto di buono visto contro la SPAL, portando a casa un importante pareggio. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Classico 4-3-1-2 per Alessio Dionisi. Brignoli in porta e coppia centrale di difesa con il rientrante Romagnoli affiancato da Nikolaou. Sulle fasce il tecnico sceglie Fiamozzi e il giovane Parisi. A centrocampo Haas, Stulac e Zurkowski. Sulla trequarti c’è Moreo, in avanti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020)e ascolani si dividono la posta in palio. A sbloccareci pensa Bajic. Ospiti in vantaggio dopo appena due minuti I padroni di casa reagiscono, ma per tutto il primo tempo non producono molto. Nella ripresa ci pensa Moreo a pareggiare. Il forcing finale degli empolesi non porta i suoi frutti. Inon superano la Salernitana, ma comunque vanno in. L’conferma quanto di buono visto contro la SPAL, portando a casa un importante pareggio. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Classico 4-3-1-2 per Alessio Dionisi. Brignoli in porta e coppia centrale di difesa con il rientrante Romagnoli affiancato da Nikolaou. Sulle fasce il tecnico sceglie Fiamozzi e il giovane Parisi. A centrocampo Haas, Stulac e Zurkowski. Sulla trequarti c’è Moreo, in avanti ...

