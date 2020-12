Ddl Bilancio - Gli incentivi e la stangata sulle revisioni sono legge

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo il sì pronunciato dalla Camera il 27 dicembre scorso, anche il Senato, privato della possibilità di apportare modifiche al testo licenziato da Palazzo Montecitorio, ha approvato il ddlcon 153 sì, 118 no e 1 astenuto. Lasarà pubblicata domani sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore, come previsto, l'1 gennaio.dall'1 gennaio. Il testo, come anticipato da Quattroruote nei giorni scorsi, contiene alcuni importanti provvedimenti che riguardano il settore dell'auto. In primo luogo è in arrivo una nuova tornata diall'acquisto di auto nuove con emissioni di CO2 fino a 135 g/km, per le quali il parlamento ha stanziato, complessivamente, 420 milioni di euro, di cui 370 per le autovetture e 50 per i veicoli commerciali. Glisaranno ...