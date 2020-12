Cyber security: una sfida al femminile (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Cyber spazio è dunque la nuova frontiera da proteggere. I maggiori pericoli per la sicurezza degli stati arrivano da minacce globali, sempre più sofisticate, difficili da prevenire. Il grido d’allarme non deve stupire. Sulle reti corre, infatti, l’economia mondiale. Garantire la protezione delle infrastrutture materiali e immateriali, il rispetto della privacy, facendo sì che l’enorme flusso di dati e informazioni sensibili possa attraversare i binari digitali nel rispetto dei necessari standard di riservatezza, è un compito imprescindibile per governi e istituzioni, che chiama in causa anche le imprese, costrette a misurarsi con l’instabilità e le insidie dei mercati oltre che con la richiesta di maggiore sicurezza da parte di utenti e cittadini. Recenti statistiche ci dicono che l’Italia è l’ottava nazione più colpita dalla proliferazione di codici digitali ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilspazio è dunque la nuova frontiera da proteggere. I maggiori pericoli per la sicurezza degli stati arrivano da minacce globali, sempre più sofisticate, difficili da prevenire. Il grido d’allarme non deve stupire. Sulle reti corre, infatti, l’economia mondiale. Garantire la protezione delle infrastrutture materiali e immateriali, il rispetto della privacy, facendo sì che l’enorme flusso di dati e informazioni sensibili possa attraversare i binari digitali nel rispetto dei necessari standard di riservatezza, è un compito imprescindibile per governi e istituzioni, che chiama in causa anche le imprese, costrette a misurarsi con l’instabilità e le insidie dei mercati oltre che con la richiesta di maggiore sicurezza da parte di utenti e cittadini. Recenti statistiche ci dicono che l’Italia è l’ottava nazione più colpita dalla proliferazione di codici digitali ...

Ultime Notizie dalla rete : Cyber security La cyber security awareness per affrontare le minacce emergenti: iniziative e soluzioni Cyber Security 360 Cybercrime, in vendita un presunto database di un provider telefonico italiano

Gli esperti di cybersecurity di Bank Security: Contiene 2.500.000 dati sensibili delle vittime. Paganini: Può essere usato per attacchi “SIM swap”.

