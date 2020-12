Covid Germania, record di morti: 1.129 in 24 ore (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Berlino, 30 dic. (Adnkronos/Dpa) - La Germania registra in 24 ore 1.129 decessi legati alla pandemia di coronavirus, un nuovo triste record secondo i dati dell'Istituto Robert Koch, che segnala anche 22.459 nuovi casi di contagio. Stando all'Istituto, in Germania sono oltre 1,68 milioni i casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria con 32.107 morti e circa 1,3 milioni di persone guarite. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Berlino, 30 dic. (Adnkronos/Dpa) - Laregistra in 24 ore 1.129 decessi legati alla pandemia di coronavirus, un nuovo tristesecondo i dati dell'Istituto Robert Koch, che segnala anche 22.459 nuovi casi di contagio. Stando all'Istituto, insono oltre 1,68 milioni i casi di-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria con 32.107e circa 1,3 milioni di persone guarite.

lorepregliasco : Dall'inizio della crisi COVID, se c'è un Paese in Europa che è riuscito a imporre una leadership politica, scientif… - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - Agenzia_Ansa : #Germania, iniettate per errore 5 dosi di vaccino anti #Covid a otto sanitari. Quattro sono in osservazione in ospe… - Tele_Nicosia : Covid Germania, record di morti: 1.129 in 24 ore - Corriere : Vaccini, sugli acquisti tedeschi interviene l’Ue. Per l’Italia in arrivo 13,5 milioni di dosi in più -