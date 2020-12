Covid Germania oltre 1000 morti in un giorno, Fauci: «Pandemia fuori controllo» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Covid Germania e USA: la situazione è preoccupante. oltre mille morti in un giorno e anche in America non c’è margine di miglioramento. L’Istituto Tedesco Robert Koch comunica 22.459 nuovi casi di contagio e invece in America il virologo Anthony Fauci ha dichiarato: «Il picco è addirittura fuori controllo». >> Un deputato Usa appena eletto è morto per Covid: aveva 41 anni Covid Germania La Germania solo nella giornata di oggi registra 1.129 decessi legati alla Pandemia di coronavirus. I dati arrivano dall’Istituto Robert Koch che comunica un altro riscontro importante. Infatti segnala anche 22.459 nuovi casi di contagio. Stando ai numeri comunicati in ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020)e USA: la situazione è preoccupante.millein une anche in America non c’è margine di miglioramento. L’Istituto Tedesco Robert Koch comunica 22.459 nuovi casi di contagio e invece in America il virologo Anthonyha dichiarato: «Il picco è addirittura». >> Un deputato Usa appena eletto è morto per: aveva 41 anniLasolo nella giornata di oggi registra 1.129 decessi legati alladi coronavirus. I dati arrivano dall’Istituto Robert Koch che comunica un altro riscontro importante. Infatti segnala anche 22.459 nuovi casi di contagio. Stando ai numeri comunicati in ...

