Capodanno 2021 | le migliori frasi e immagini divertenti da inviare su Whatsapp ad amici e parenti

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Auguri di Buon Anno Nuovo. Il giorno diè finalmente arrivato e questa sera in tutta Italia si celebra la notte di San Silvestro. Gli italiani saluteranno il 2020 e molti non vedono l’ora di buttarsi alle spalle quest’anno da dimenticare, con la speranza che le cose vadano meglio. In attesa della mezzanotte riportiamo una serie dida dedicare adper fare gli auguri di buon anno nuovo. In questi giorni all’interno de Il Corriere della Città abbiamo pubblicato numerosi articoli con ledi auguri di Buonma anche citazioni famose e aforismi pronti per essere condivisi con i propri cari (che molto probabilmente non potremmo vedere per via delle restrizioni) per augurare un felice anno nuovo a tutti i ...