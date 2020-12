Cagliari, Nainggolan: «Felice di tornare. Inter? Non ho avuto possibilità» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Radja Nainggolan torna al Cagliari: il centrocampista belga lascia l’Inter in prestito secco. Ecco le sue prime parole sull’addio Radja Nainggolan è a Roma dove sta sostenendo le visite mediche per il suo passaggio al Cagliari. Il belga non ha fatto breccia nelle intenzioni di Antonio Conte: torna al Cagliari in prestito secco. Nainggolan ha rilasciato alcune dichiarazioni all’entrata di Villa Stuart, come riporta TMW: «Sono contento di tornare al Cagliari. Inter? Non ho avuto la possibilità ma mi sono messo a disposizione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Radjatorna al: il centrocampista belga lascia l’in prestito secco. Ecco le sue prime parole sull’addio Radjaè a Roma dove sta sostenendo le visite mediche per il suo passaggio al. Il belga non ha fatto breccia nelle intenzioni di Antonio Conte: torna alin prestito secco.ha rilasciato alcune dichiarazioni all’entrata di Villa Stuart, come riporta TMW: «Sono contento dial? Non holama mi sono messo a disposizione». Leggi su Calcionews24.com

