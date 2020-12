Assegno unico famiglia 2021: a chi spetta, importi, come funziona, novità Legge di bilancio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Arriva nel 2021 l’Assegno unico famiglia: saltato nella precedente manovra, è pronto a fare capolino a partire dal prossimo anno. La prestazione è stata ufficialmente introdotta nella Legge di bilancio 2021 nel pacchetto famiglia. Nel testo sono presenti le risorse stanziate. Per le specifiche arriverà un provvedimento apposito. Inoltre questo Assegno universale non esclude la possibilità di poter richiedere anche il bonus bebè 2021, che è stato rinnovato comunque. A rassicurare sull’introduzione di questo sussidio per le famiglie italiane erano stati tempo fa il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in persona, nella conferenza stampa di presentazione della Manovra 2021, ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Arriva nell’: saltato nella precedente manovra, è pronto a fare capolino a partire dal prossimo anno. La prestazione è stata ufficialmente introdotta nelladinel pacchetto. Nel testo sono presenti le risorse stanziate. Per le specifiche arriverà un provvedimento apposito. Inoltre questouniversale non esclude la possibilità di poter richiedere anche il bonus bebè, che è stato rinnovato comunque. A rassicurare sull’introduzione di questo sussidio per le famiglie italiane erano stati tempo fa il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in persona, nella conferenza stampa di presentazione della Manovra, ...

