Whirlpool non si presenta al tavolo del Mise e chiede l' attivazione per cassa integrazione

Whirlpool non si presenta al tavolo di oggi al Mise. La multinazionale ha comunicato in una lettera al governo di aver effettuato i pagamenti per il mese di dicembre a beneficio dei lavoratori ...

Vertenza Whirpool a un bivio, il colosso Smeg pronto a rilevare il sito di via Argine

Nel pomeriggio di oggi tavolo tecnico al Mise. E Bassolino va in via Argine. Svolta per il Gruppo Dema, l’Inps dà l’ok alla dilazione del debito previdenziale ...

