Vandali in azione a piazza Plebiscito, l'artista Jago: "Sarò felice di accoglierli nel mio studio" (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo i video, divenuti virali sui social, dove alcuni giovanissimi prendevano a calci l'installazione artistica "Look down" di Jago in piazza del Plebiscito, lo sculture risponde alle polemiche divampate in rete. "Io sono certo che questi ragazzi siano altrettanto capaci di gesti meravigliosi – scrive Jago tendendo la mano ai giovanissimi protagonisti del video – quindi se vorranno Sarò felice di accoglierli nel mio studio per mostrargli cosa c'è dietro la realizzazione di una scultura". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

