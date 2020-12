Terremoto in Croazia, crolli a Petrinja: morto una bambina (Di martedì 29 dicembre 2020) Il centro di Petrinja, epicentro del sisma in Croazia, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, sarebbe stato completamente distrutto dalla scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 avvenuta a metà ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020) Il centro di, epicentro del sisma in, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, sarebbe stato completamente distrutto dalla scossa didi magnitudo 6.3 avvenuta a metà ...

