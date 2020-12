Slitta l’approvazione del vaccino di AstraZeneca e l’Ue corre ai ripari acquistando altre 100 milioni di dosi da Pfizer-Biontech (Di martedì 29 dicembre 2020) Doccia fredda per il vaccino di AstraZeneca e Oxford. Con una notizia che era nell’aria, si allungano i tempi per l’autorizzazione all’uso del siero come ha fatto sapere, in un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad, il vice direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, Noel Wathion, secondo cui è “improbabile” un via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) entro il mese di gennaio. “Non hanno ancora fatto domanda”, ha spiegato Wathion che ha sottolineato anche come “servono altri dati sulla qualità del vaccino”. Chi, invece, non cambia idea è l’ente regolatorio della Gran Bretagna (Mhra) che dovrebbe autorizzare il farmaco in questi giorni tanto che gli inglesi sperano di poter cominciare la distribuzione già il 4 gennaio. Ma se per AstraZeneca è spuntato un piccolo intoppo, non accenna a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Doccia fredda per ildie Oxford. Con una notizia che era nell’aria, si allungano i tempi per l’autorizzazione all’uso del siero come ha fatto sapere, in un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad, il vice direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, Noel Wathion, secondo cui è “improbabile” un via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) entro il mese di gennaio. “Non hanno ancora fatto domanda”, ha spiegato Wathion che ha sottolineato anche come “servono altri dati sulla qualità del”. Chi, invece, non cambia idea è l’ente regolatorio della Gran Bretagna (Mhra) che dovrebbe autorizzare il farmaco in questi giorni tanto che gli inglesi sperano di poter cominciare la distribuzione già il 4 gennaio. Ma se perè spuntato un piccolo intoppo, non accenna a ...

rrico_e : RT @ChiodiDonatella: ALTRO CHE #PRIMULE, IL #VACCINOCOVID ARRIVERA QUANDO SPUNTANO I #GIRASOLI. FORSE. Una, non ne azzeccano una. Manco pe… - lorenzmariapia : RT @ChiodiDonatella: ALTRO CHE #PRIMULE, IL #VACCINOCOVID ARRIVERA QUANDO SPUNTANO I #GIRASOLI. FORSE. Una, non ne azzeccano una. Manco pe… - MariaRo51490621 : RT @ChiodiDonatella: ALTRO CHE #PRIMULE, IL #VACCINOCOVID ARRIVERA QUANDO SPUNTANO I #GIRASOLI. FORSE. Una, non ne azzeccano una. Manco pe… - Adri19510 : RT @ChiodiDonatella: ALTRO CHE #PRIMULE, IL #VACCINOCOVID ARRIVERA QUANDO SPUNTANO I #GIRASOLI. FORSE. Una, non ne azzeccano una. Manco pe… - PersempreNadia : RT @ChiodiDonatella: ALTRO CHE #PRIMULE, IL #VACCINOCOVID ARRIVERA QUANDO SPUNTANO I #GIRASOLI. FORSE. Una, non ne azzeccano una. Manco pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Slitta l’approvazione Artropatia emofilica, Vecchio: “Per la prevenzione è fondamentale l’ecografia articolare†Yahoo Notizie