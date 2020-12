Sci alpino | Cochran-Siegle esplode e domina il superG di Bormio Dominik Paris ancora distante

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ryanildie conquista la prima vittoria della carriera. Prestazione sublime dell’americano, che ha fatto la differenza nella parte centrale, infliggendo un secondo di ritardo a tutti gli avversari solo in quel tratto della Stelvio. Dopo aver chiuso in testa entrambe le prove cronometrate, lo statunitense si è ripetuto anche in gara e si presenterà nel ruolo di favorito domani in discesa. Stati Uniti che tornano a vincere nella velocità dopo oltre tre anni dall’ultima volta di Travis Ganong in discesa a Garmisch. Bisogna addirittura tornare al 2006 per rivedere un successo statunitense inigante, quando fu Bode Miller ad imporsi ad Hinterstoder. Quella diè la decima vittoria a stelle e strisce ...