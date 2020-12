Sassuolo, parla l’agente di Caputo: “Inutile parlare di offerte, sta bene dov’è. In Italia bisogna stare attenti ad una cosa” (Di martedì 29 dicembre 2020) Caputo si trova talmente bene a Sassuolo.Sassuolo-Milan, De Zerbi: “Oggi è tutta colpa mia, vi spiego perché. Mi ha impressionato una cosa dei rossoneri”Parole forti di Gaetano Fedele, agente di Ciccio Caputo intervenuto proprio in merito al futuro dell'attaccante del Sassuolo. Intervistato in esclusiva ai microfoni di Radio Sportiva, il manager del centravanti neroverde ha voluto chiarire quanto quest'ultimo sia fortemente legato alla causa emiliana, facendo intendere che - a meno di clamorosi colpi di scena - Caputo non si muoverà da Sassuolo: "Quando un giocatore trova l'ambiente ideale è Inutile parlare di offerte. Ciccio ha trovato ha trovato terreno fertile e non a caso ha ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020)si trova talmente-Milan, De Zerbi: “Oggi è tutta colpa mia, vi spiego perché. Mi ha impressionato unadei rossoneri”Parole forti di Gaetano Fedele, agente di Cicciointervenuto proprio in merito al futuro dell'attaccante del. Intervistato in esclusiva ai microfoni di Radio Sportiva, il manager del centravanti neroverde ha voluto chiarire quanto quest'ultimo sia fortemente legato alla causa emiliana, facendo intendere che - a meno di clamorosi colpi di scena -non si muoverà da: "Quando un giocatore trova l'ambiente ideale ère di. Ciccio ha trovato ha trovato terreno fertile e non a caso ha ...

