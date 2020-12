Roma, casting per la trequarti: c'è anche Otavio del Porto (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma - La classe è quella brasiliana , di quei giocatori che danzano sul pallone e lo accarezzano a ogni tocco. Ma Otávio Edmilson da Silva Monteiro, noto semplicemente come Otavio è anche molto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 dicembre 2020)- La classe è quella brasiliana , di quei giocatori che danzano sul pallone e lo accarezzano a ogni tocco. Ma Otávio Edmilson da Silva Monteiro, noto semplicemente comemolto ...

Si avvicina la sessione invernale di mercato e la Roma punta a rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, per aiutare la squadra ed il portoghese a proseguire con questo rendimento anche ...

Il club giallorosso dopo la risoluzione del contratto con la Nike è alla ricerca di un nuovo brand che produca il materiale tecnico. Ma il tempo stringe ...

