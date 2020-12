Perché Capodanno è più pericoloso di Natale per i contagi (Di martedì 29 dicembre 2020) 'Le persone che si incontrano si sono mescolate con parenti e amici sei giorni prima, attenzione'. Il rischio di una terza ondata è dietro l'angolo Leggi su today (Di martedì 29 dicembre 2020) 'Le persone che si incontrano si sono mescolate con parenti e amici sei giorni prima, attenzione'. Il rischio di una terza ondata è dietro l'angolo

LauraPausini : Il senso di colpa dopo quattro giorni di pranzi e cene senza fine inizia a farsi sentire forte. Oggi si corre perch… - berlusconi : Ci lasciamo alle spalle un anno difficile, doloroso. Non festeggeremo Natale e Capodanno come siamo abituati. Sono… - terymari10 : RT @ceschreal92: Amadeus che invita Gaia al Capodanno su Rai 1 perché si tutti se ne innamorano. ?? - ___coldplayer : RT @nelnomedeltrash: “mamma,papà come si perde la dignità” voi rispondete con questa foto ai vostri figli. Auguro a loro per capodanno di c… - niallxloved : ok @NiallOfficial ora che abbiamo appreso la notizia che salverai il Capodanno che ne dici di give us a selfie?? pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Capodanno Nuovo Dpcm, Bonaccini: «Regole decise senza confronto. Penalizzato chi vive nei piccoli centri» Corriere della Sera