Per Gentiloni l’Italia deve attivare procedure straordinarie per non perdere il treno del recovery fund (Di martedì 29 dicembre 2020) “Non mi preoccupano le scadenze di queste settimane, rispetto alle quali non c’è un particolare ritardo italiano. Piuttosto penso alla seconda metà del 2021 e nel 2022, va evitato il rischio di mancare un appuntamento storico. Qualità del piano e sua attuazione sono sfide che potrebbero diventare molto difficili”. Così il commissario agli Affari economici della Ue, Paolo Gentiloni, in un’intervista a la Repubblica a proposito di recovery fund e recovery plan. “Ho due osservazioni da fare su altrettante priorità”, aggiunge. “La prima – spiega Gentiloni – è che lo sforzo della Commissione Ue con tutti i Paesi è di insistere sul fatto che le spese da fare devono essere prevalentemente su investimenti e riforme. Non bastano gli incentivi, che pur non essendo esclusi non sono una priorità”. La seconda “è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) “Non mi preoccupano le scadenze di queste settimane, rispetto alle quali non c’è un particolare ritardo italiano. Piuttosto penso alla seconda metà del 2021 e nel 2022, va evitato il rischio di mancare un appuntamento storico. Qualità del piano e sua attuazione sono sfide che potrebbero diventare molto difficili”. Così il commissario agli Affari economici della Ue, Paolo, in un’intervista a la Repubblica a proposito diplan. “Ho due osservazioni da fare su altrettante priorità”, aggiunge. “La prima – spiega– è che lo sforzo della Commissione Ue con tutti i Paesi è di insistere sul fatto che le spese da fare devono essere prevalentemente su investimenti e riforme. Non bastano gli incentivi, che pur non essendo esclusi non sono una priorità”. La seconda “è ...

