Noi Campani replica a Ruggiero: “Ci è o ci fa? Di trasparenza lui non può parlare” (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il consigliere provinciale piddino decariano Ruggiero ci è o ci fa? E’ incredibile che da re incontrastato della poca trasparenza a Foiano Valfortore quando supera il confine comunale voglia darsi un abito diverso ed ergersi a paladino di chissà quale giustizia. Ruggiero oltre che smemorato è anche strabico!”. La segreteria provinciale di Noi Campani replica al consigliere del Pd Ruggiero che nei giorni scorsi ha attaccato il presidente della Provincia Di Maria. “L’ente provincia non ha nulla da temere, gli atti sono tutti pubblici e chiunque può consultarli online. E’ una campana di vetro”, proseguono i dirigenti del movimento di Mastella che aggiungono ancora: “E’ evidente che i risultati raggiunti in così poco tempo dall’amministrazione Di Maria ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il consigliere provinciale piddino decarianoci è o ci fa? E’ incredibile che da re incontrastato della pocaa Foiano Valfortore quando supera il confine comunale voglia darsi un abito diverso ed ergersi a paladino di chissà quale giustizia.oltre che smemorato è anche strabico!”. La segreteria provinciale di Noial consigliere del Pdche nei giorni scorsi ha attaccato il presidente della Provincia Di Maria. “L’ente provincia non ha nulla da temere, gli atti sono tutti pubblici e chiunque può consultarli online. E’ una campana di vetro”, proseguono i dirigenti del movimento di Mastella che aggiungono ancora: “E’ evidente che i risultati raggiunti in così poco tempo dall’amministrazione Di Maria ...

danielseincanto : @trash_italiano noi Campani che facciamo la fine di Emily???? - tiziano2012 : @FDI_Parlamento @FratellidItalia @vocedelpatriota A noi Campani ci piace così (visto il plebiscito elettorale che h… - Ile2S : RT @waperon: @Ile2S @catenaaurea66 @zaiapresidente Si, forse insiste troppobsul'noi veneti'ma in questo caso rispondeva a domande piste da… - waperon : @Ile2S @catenaaurea66 @zaiapresidente Si, forse insiste troppobsul'noi veneti'ma in questo caso rispondeva a domand… - beren117 : @annapaolaconcia @VincenzoDeLuca Le sceneggiate napoletane per pagliacci le abbiamo solo noi, ma i campani se lo me… -