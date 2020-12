Napoli, sul lungomare si contano i danni dopo la violenta mareggiata: distrutti i gazebo – Video (Di martedì 29 dicembre 2020) Danneggiate le installazioni esterne di ristoranti e pizzerie del lungomare di Napoli dalla forte mareggiata di questa notte, con l’acqua giunta fin dentro i locali. danni anche agli stabilimenti balneari di via Partenope e Posillipo. Salvi invece i Circoli Nautici, anche se più vicini al mare in tempesta, grazie alla posizione diversa rispetto al forte vento di libeccio che si è abbattuto sulla città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Danneggiate le installazioni esterne di ristoranti e pizzerie deldidalla fortedi questa notte, con l’acqua giunta fin dentro i locali.anche agli stabilimenti balneari di via Partenope e Posillipo. Salvi invece i Circoli Nautici, anche se più vicini al mare in tempesta, grazie alla posizione diversa rispetto al forte vento di libeccio che si è abbattuto sulla città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Quirinale : #OMRI2020, gli insigniti dal Presidente #Mattarella: Angela #Buanne,54 anni #Napoli,Ufficiale Ordine al Merito:'Per… - TgrRai : #earthquake Il forte terremoto che ha colpito la Croazia è stato sentito lungo tutta la costa adriatica italiana e… - Agenzia_Dire : Immagini spaventose da #Napoli. Questo è il risultato di vento ?? forte e #maltempo ?? sul #lungomare partenopeo. Il… - salfasanop : RT @Fata_Turch: Non solo #Venezia. Rischiamo di perdere migliaia di km di spiagge e i lungomare delle città marine. #ClimateChange #Climat… - nando_finizio : RT @Napolikeit: Iniziati in tempo record i lavori per rimediare ai danni della #mareggiata sul #Lungomare di #Napoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sul Tragedia a Napoli, positiva al Covid non risponde ai parenti: la trovano morta in casa Fanpage.it Napoli, il pentimento dei vandali che hanno preso a calci la scultura di Jago a Piazza Plebiscito: “Ci sentiamo umiliati”

Napoli, 29 Dicembre - Dopo le denunce del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e del conduttore radiofonico Gianni Simioli sull'atto vandalico, commesso da alcuni ragazzi, n ...

Maltempo: danni a locali lungomare Napoli, distrutti i gazebo

NAPOLI – Danneggiate le installazioni esterne di ristoranti ... presidente di Aicast e ristoratore – il mare ha distrutto tutti i gazebo dei ristoranti che si trovano sul lungomare Caracciolo e in ...

Napoli, 29 Dicembre - Dopo le denunce del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e del conduttore radiofonico Gianni Simioli sull'atto vandalico, commesso da alcuni ragazzi, n ...NAPOLI – Danneggiate le installazioni esterne di ristoranti ... presidente di Aicast e ristoratore – il mare ha distrutto tutti i gazebo dei ristoranti che si trovano sul lungomare Caracciolo e in ...