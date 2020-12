Nainggolan torna al Cagliari, debutto con la Strega? Sarebbe la prima volta (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Epifania tutte le feste si porta via… e non solo. C’è un tabù che lega Radja Nainggolan al Benevento e che potrebbe infrangersi proprio il 6 gennaio 2021. Il Ninja si appresta a essere uno dei primi colpi di mercato della sessione invernale. Il suo ritorno al Cagliari in prestito secco per sei mesi è cosa fatta e dal 4 gennaio, giorno di apertura dei trasferimenti, i sardi potranno tesserarlo ufficialmente. Due giorni prima dell’arrivo sull’isola del Benevento di Pippo Inzaghi, atteso il 6 gennaio alla “Sardegna Arena” per il lunch match della sedicesima giornata di serie A. Nainggolan potrebbe fare il suo nuovo debutto con il Cagliari proprio contro i giallorossi e si tratterebbe di una prima volta. Tre anni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Epifania tutte le feste si porta via… e non solo. C’è un tabù che lega Radjaal Benevento e che potrebbe infrangersi proprio il 6 gennaio 2021. Il Ninja si appresta a essere uno dei primi colpi di mercato della sessione invernale. Il suo ritorno alin prestito secco per sei mesi è cosa fatta e dal 4 gennaio, giorno di apertura dei trasferimenti, i sardi potranno tesserarlo ufficialmente. Due giornidell’arrivo sull’isola del Benevento di Pippo Inzaghi, atteso il 6 gennaio alla “Sardegna Arena” per il lunch match della sedicesima giornata di serie A.potrebbe fare il suo nuovocon ilproprio contro i giallorossi e si tratterebbe di una. Tre anni ...

