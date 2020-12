Muore tutta sola in casa: i parenti non avevano più sue notizie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una terribile storia che riguarda una donna 76enne, ritrovata senza vita in casa propria, dopo l’allarme lanciato dai parenti. Una tragedia che arriva da Fuorigrotta, quartiere della zona occidentale di Napoli. Una donna 76 enne, che viveva da sola, non rispondeva più alle chiamate dei suoi parenti. Preoccupati, questi ultimi hanno chiamato le forze dell’ordine, che prontamente si sono catapultati presso il domicilio della donna, sito in Viale Kennedy. I tentativi di richiamare l’attenzione della 76enne sono stati però vani, e quindi si è deciso di intervenire entrando dal balcone, servendosi di una autoscala. Quello che si sono ritrovati davanti i vigli del fuoco è stata l’immagine della donna, ormai senza vita. La 76enne, risultata positiva al Covid lo scorso 4 dicembre, viveva in ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una terribile storia che riguarda una donna 76enne, ritrovata senza vita inpropria, dopo l’allarme lanciato dai. Una tragedia che arriva da Fuorigrotta, quartiere della zona occidentale di Napoli. Una donna 76 enne, che viveva da, non rispondeva più alle chiamate dei suoi. Preoccupati, questi ultimi hanno chiamato le forze dell’ordine, che prontamente si sono catapultati presso il domicilio della donna, sito in Viale Kennedy. I tentativi di richiamare l’attenzione della 76enne sono stati però vani, e quindi si è deciso di intervenire entrando dal balcone, servendosi di una autoscala. Quello che si sono ritrovati davanti i vigli del fuoco è stata l’immagine della donna, ormai senza vita. La 76enne, risultata positiva al Covid lo scorso 4 dicembre, viveva in ...

Federico_Tonin : @AntoCMILAN @GiuseppeConteIT @robersperanza Complotto? Devi ammettere che tutta questa situazione non ha nessun sen… - aldo_rovi : RT @CheHardship: Ma se la gente muore per covid, poi esce un vaccino salvavita e moltissimi non vogliono farlo, al #GovernodellaVergogna no… - aspettaaspetta : RT @CheHardship: Ma se la gente muore per covid, poi esce un vaccino salvavita e moltissimi non vogliono farlo, al #GovernodellaVergogna no… - Alessan77616441 : RT @CheHardship: Ma se la gente muore per covid, poi esce un vaccino salvavita e moltissimi non vogliono farlo, al #GovernodellaVergogna no… - zf_fabio : RT @CheHardship: Ma se la gente muore per covid, poi esce un vaccino salvavita e moltissimi non vogliono farlo, al #GovernodellaVergogna no… -