Messi addio al Barcellona? A fine stagione deciderò | Inter sempre alla finestra

infoitsport : Futuro Messi, addio Barcellona: la destinazione è già scelta - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??? #Barcellona, #Messi racconta la sua estate tormentata e il possibile addio al club. Poi svela: 'Mi piace la #MLS'… - infoitsport : Messi e il futuro: “Il Barcellona è la mia vita. Un addio? Deciderò a fine stagione” - aandreaxoxoo : @louisxile io c’ero quando si erano messi assieme e c’ero quando hanno detto si sono detti addio:( ok ora piango - calciomercatoit : ??? #Barcellona, #Messi racconta la sua estate tormentata e il possibile addio al club. Poi svela: 'Mi piace la #MLS… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi addio

Si avvicina il mercato di gennaio e potrebbe arrivare il momento dell'addio tra Sami Khedira e la Juventus. Il centrocampista tedesco, ai margini della rosa bianconera, vorrebbe andar via per giocare ...TORINO - È addio al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. L'attrice siciliana non ha apprezzato le clip in cui la modella brasiliana parlava male di lei in ...