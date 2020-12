Mario Ermito e Cecilia Capriotti si attaccano per la nomination: “Sei un farfallone” (Di martedì 29 dicembre 2020) Cecilia Capriotti al Grande Fratello Vip 5 non le ha mandate a dire a Mario Ermito e dopo la puntata andata in onda il 28 dicembre, l’attrice ha pesantemente litigato con il 29enne pugliese. Cecilia vs Mario per la nomination Cecilia Capriotti al GF Vip 5 è entrata solo da due settimane ma ha già legato con Tommaso Zorzi e ha conquistato il pubblico per le sue battute. Non si può dire la stessa cosa di Mario Ermito, che sembra abbastanza detestato da molti vipponi della vecchia guardia, in particolare da Tommaso, Stefania e Rosalinda Cannavò. Alfonso Signorini, durante la puntata di ieri, ha deciso di rendere immuni tutti i vecchi concorrenti e a rischiare la nomination sono stati ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 29 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 non le ha mandate a dire ae dopo la puntata andata in onda il 28 dicembre, l’attrice ha pesantemente litigato con il 29enne pugliese.vsper laal GF Vip 5 è entrata solo da due settimane ma ha già legato con Tommaso Zorzi e ha conquistato il pubblico per le sue battute. Non si può dire la stessa cosa di, che sembra abbastanza detestato da molti vipponi della vecchia guardia, in particolare da Tommaso, Stefania e Rosalinda Cannavò. Alfonso Signorini, durante la puntata di ieri, ha deciso di rendere immuni tutti i vecchi concorrenti e a rischiare lasono stati ...

trash_italiano : Perché Mario Ermito a tratti mi ricorda Alberto Urso? Sono pazzo? #GFVIP - CriLu83 : @GrandeFratello @alfosignorini #GrandeFratelloVip5 ma Maria Teresa che da oggi ha iniziato a fumare .... pur di st… - wondermaewall : RT @mariahsbubble: Scrivo su questo hashtag per la prima volta in assoluto: SALVATE MARIO ERMITO, VI PREGO. Può creare tante dinamiche e i… - mariahsbubble : Scrivo anche su questo hashtag per la prima volta, per fare un appello: SALVATE MARIO ERMITO È un concorrente co… - ludosel : RT @_quellate: “i veterani sono immuni” MARIO ERMITO CHE VOLEVA NOMINARE TOMMASO?? #GFVIP -