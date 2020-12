Lutto per Donatella Rettore, tutto il dolore all’improvviso: “Ha lasciato questo mondo” (Di martedì 29 dicembre 2020) Anche i muri conoscono la super cantante degli anni ’70 Donatella Rettore. Lei come ormai tantissimi altri vip sceglie i canali social per dare vita a quella che è una vera e propria telecronaca della sua vita. Anche stavolta non si è smentita e ha voluto rendere partecipi i suoi fan e follower di ciò che le è accaduto. Questa volta non si tratta di una notizia lieta, proprio l’opposto. Donatella Rettore si è sentita di condividere con chi la segue su Instagram una tragedia non da poco che l’ha appena toccata. Una scelta interessante quella di esprimere gioie e soprattutto dolori a mezzo social, un fenomeno che appartiene tutto ai giorni nostri. Vediamo insieme cosa è accaduto alla fantomatica star degli anni ’70. (Continua dopo le foto) Donatella ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Anche i muri conoscono la super cantante degli anni ’70. Lei come ormai tantissimi altri vip sceglie i canali social per dare vita a quella che è una vera e propria telecronaca della sua vita. Anche stavolta non si è smentita e ha voluto rendere partecipi i suoi fan e follower di ciò che le è accaduto. Questa volta non si tratta di una notizia lieta, proprio l’opposto.si è sentita di condividere con chi la segue su Instagram una tragedia non da poco che l’ha appena toccata. Una scelta interessante quella di esprimere gioie e sopratdolori a mezzo social, un fenomeno che appartieneai giorni nostri. Vediamo insieme cosa è accaduto alla fantomatica star degli anni ’70. (Continua dopo le foto)...

