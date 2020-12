Lukaku | “Vedendo giocare Lautaro ho capito subito che sarebbe nato un bel feeling”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 29 dicembre 2020) Romelucentravanti dell’Inter è stato intervistato dalla rivista olandese Voetbal International. Ha parlato della sua ultima stagione e della sua esperienza in nerazzurro: “In Italia conta solo la vittoria. Ed è solo a questo che penso quando entro in campo. L’approccio calcistico in Serie A è completamente diverso rispetto all’Inghilterra. C’è un’attenzione incredibile all’aspetto tattico e questo mi obbliga a non sbagliare mai. Né nel muovermi né nel posizionamentoMartinez? Prima di arrivare in nerazzurro ho visto alcune partite della squadra ecome si muoveva e come giocavahochepotuto scattare qualcosa di bello fra noi. A volte i riflettori sono per lui, a volte sono per me. Se entrambi lo capiamo e lo ...