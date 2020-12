Lemonade in rally. Scade lock-up su 44 milioni di azioni

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,22%. Oggi scade il periodo di-up, con 44didel fornitore online di polizze assicurative che potrebbero passare di mano. Il confronto del titolo con l’S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 122,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 111,8. E’ concreta la possibilità di una continuazione della fase ...

Ultime Notizie dalla rete : Lemonade rally

Il Messaggero

Brillante rialzo per Lemonade, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,22%. Oggi scade il periodo di lock-up, con 44 milioni di ...Lemonade scambia in rally di circa il 4% in premarket, dopo avere registrato un crollo del 13,94% lunedì. L'estrema volatilità del titolo della società newyorkese, fornitore online di polizze assicura ...