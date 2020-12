Julia Roberts: il suo fascino aumenta sempre – FOTO (Di martedì 29 dicembre 2020) Julia Robert è una delle attrici più amate ed apprezzate al mondo. Il suo successo internazionale e senza limiti deriva sicuramente dalla sua immensa bravura, ma allo stesso tempo è una delle donne più belle ed affascinanti di sempre. Il sorriso di Julia Roberts è un marchio, è il completamento di una bellezza semplice e fuori dal comune. L’attrice georgiana è nata il 28 ottobre del 1967 ed ha 53 anni. Negli anni il fascino dell’attrice non fa altro che aumentare. Qualche curiosità sul suo credo religioso. In un’intervista del 2010 per la rivista Elle, la Roberts ha dichiarato che crede e pratica l’induismo. La Roberts è una seguace del guru Neem Karoli Baba (Maharaj-ji), una FOTO del quale l’ha spinta alla conoscenza di tale ... Leggi su giornal (Di martedì 29 dicembre 2020)Robert è una delle attrici più amate ed apprezzate al mondo. Il suo successo internazionale e senza limiti deriva sicuramente dalla sua immensa bravura, ma allo stesso tempo è una delle donne più belle ed affascinanti di. Il sorriso diè un marchio, è il completamento di una bellezza semplice e fuori dal comune. L’attrice georgiana è nata il 28 ottobre del 1967 ed ha 53 anni. Negli anni ildell’attrice non fa altro chere. Qualche curiosità sul suo credo religioso. In un’intervista del 2010 per la rivista Elle, laha dichiarato che crede e pratica l’induismo. Laè una seguace del guru Neem Karoli Baba (Maharaj-ji), unadel quale l’ha spinta alla conoscenza di tale ...

Adele309_ : Tweet di apprezzamento per la Julia Roberts e Lily Collins #Biancaneve - AEmilyHP : @rtamacc Pur non essendo ISFJ, ti invidio per Roger Federer e Julia Roberts ?? - Crimennajwa : RT @voiddgio: Comunque per quanto possano essere brave Lily Collins e Julia Roberts, siamo tutti d’accordo che le uniche degne di essere ch… - _diana87 : Opinione personale: tra questo adattamento e Biancaneve e il Cacciatore, preferisco di gran lunga il film con Lily… - BiasiErika : La magnificenza di Julia Roberts nel ruolo da perfida???? D I V I N A ???? #Biancaneve -

Ultime Notizie dalla rete : Julia Roberts Julia Roberts, l'amore con Daniel e tre figli. Un matrimonio durato due anni, chi è il cantante suo primo marito Corriere dell'Umbria Julia Roberts: il suo fascino aumenta sempre – FOTO

Julia Roberts: il suo fascino aumenta sempre - FOTO - Julia Robert è una delle attrici più amate ed apprezzate al mondo. Il suo successo internazionale e senza limiti deriva sicuramente dalla sua imme ...

JUlia Roberts: chi è la matrigna in Biancaneve – FOTO

JUlia Roberts: chi è la matrigna in Biancaneve - FOTO - Julia Roberts stasera sarà la matrigna cattiva di Biancaneve. Julia Fiona Roberts nota come Julia Roberts è nata a Smyrna, in Georgia, negli Sta ...

Julia Roberts: il suo fascino aumenta sempre - FOTO - Julia Robert è una delle attrici più amate ed apprezzate al mondo. Il suo successo internazionale e senza limiti deriva sicuramente dalla sua imme ...JUlia Roberts: chi è la matrigna in Biancaneve - FOTO - Julia Roberts stasera sarà la matrigna cattiva di Biancaneve. Julia Fiona Roberts nota come Julia Roberts è nata a Smyrna, in Georgia, negli Sta ...