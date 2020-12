Il caffè Florian spegne 300 candeline. Ma in una Venezia vuota, rischia di essere l'ultima (Di martedì 29 dicembre 2020) Lo storico locale in piazza San Marco ha 70 dipendenti e dal demanio non ha ottenuto riduzioni sull'affitto. I proprietari: "Facciamo il possibile per mantenere viva l'attività, ma lo Stato dov'è?" Leggi su repubblica (Di martedì 29 dicembre 2020) Lo storico locale in piazza San Marco ha 70 dipendenti e dal demanio non ha ottenuto riduzioni sull'affitto. I proprietari: "Facciamo il possibile per mantenere viva l'attività, ma lo Stato dov'è?"

