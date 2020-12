Future USA in rialzo guardano a Wall Street (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – I Future USA viaggiano in rialzo anticipando una partenza positiva per la borsa di Wall Street, tra meno di un’ora. Il sentiment degli investitori viene sostenuto ancora dal maxi pacchetto di stimoli all’economia, a sostegno di famiglie e piccole imprese colpite dalla pandemia. Il Future sul Dow Jones guadagna lo 0,41% a 30.429 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,38% a 3.741 punti. Su anche il contratto sul Nasdaq dello 0,44% a 12.389 punti. Sul fronte macroeconomico, è atteso nel pomeriggio il dato sull’indice S&P Case-Shiller. Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – IUSA viaggiano inanticipando una partenza positiva per la borsa di, tra meno di un’ora. Il sentiment degli investitori viene sostenuto ancora dal maxi pacchetto di stimoli all’economia, a sostegno di famiglie e piccole imprese colpite dalla pandemia. Ilsul Dow Jones guadagna lo 0,41% a 30.429 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,38% a 3.741 punti. Su anche il contratto sul Nasdaq dello 0,44% a 12.389 punti. Sul fronte macroeconomico, è atteso nel pomeriggio il dato sull’indice S&P Case-Shiller.

DaniaFalzolgher : RT @DaniaFalzolgher: Acqua più preziosa dell’oro? Negli Usa il primo future tenta gli speculatori @sole24ore - DaniaFalzolgher : Acqua più preziosa dell’oro? Negli Usa il primo future tenta gli speculatori @sole24ore - solutions_sport : Affidati a noi per costruire il tuo futuro educativo/professionale continuando a praticare sport ad alto livello ne… - solutions_sport : Affidati a noi per costruire il tuo futuro educativo/professionale continuando a praticare sport ad alto livello ne… - solutions_sport : Affidati a noi per costruire il tuo futuro educativo/professionale continuando a praticare sport ad alto livello ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA in rialzo guardano a Wall Street Teleborsa Future USA in rialzo guardano a Wall Street

I Future USA viaggiano in rialzo anticipando una partenza positiva per la borsa di Wall Street, tra meno di un'ora.

Snowpiercer 2: su Netflix in contemporanea con gli USA

Anche la seconda stagione di Snowpiercer 2 sarà in contemporanea con gli Usa su Netflix! Lo ha annunciato la piattaforma attraverso i propri canali social, ...

I Future USA viaggiano in rialzo anticipando una partenza positiva per la borsa di Wall Street, tra meno di un'ora.Anche la seconda stagione di Snowpiercer 2 sarà in contemporanea con gli Usa su Netflix! Lo ha annunciato la piattaforma attraverso i propri canali social, ...