Fulvio Abbate stronca l’incontro tra Tommaso e Maria | “Scena imbarazzante” – Gaia Zorzi risponde

Leggi su biccy

(Di martedì 29 dicembre 2020)ha detto più volte cheDe Filippi è uno dei suoi miti e ieri sera Alfonso Signorini gliel’ha fatta incontrare.non ha gradito il blocco del GF Vip dedicato alla sorpresa per il gieffino e su Twitter hato il siparietto. Lo scrittore ha detto che per lui è stata unaed ha aggiunto che spera si sia imbarazzata anche la conduttrice. “che davanti aDe Filippi si trasfigura commosso come la pastorella di Lourdes con la Madonna mi è sembrata unadavvero. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi”.che davanti a ...