Fabrizio Corona punta una pistola contro Babbo Natale: Il web è sconvolto! (FOTO) (Di martedì 29 dicembre 2020) Fabrizio Corona si è reso protagonista di un nuovo episodio spiacevole e di cattivo gusto: sui social infatti è scoppiata la bufera Continua a creare scandali Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, nelle ultime ore ha acceso una nuova bufera postando uno scatto di cattivo gusto sui social. Nel dettaglio, l'uomo ha pubblicato una L'articolo Curiosauro.

