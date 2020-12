Esclusiva: Schone verso la risoluzione. Il Genoa ci prova per Duncan (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lasse Schone è destinato a lasciare il Genoa, gli ultimi tentativi per ricomporre la frattura non sono andati in porto. Il centrocampista ha un contratto in scadenza, si va verso la risoluzione. L’ex Ajax ha diverse proposte, ma non ha ancora preso una decisione, di sicuro sta per congedarsi dal Genoa. Al club rossoblu piace molto Alfred Duncan che ha un contratto lungo con la Fiorentina ma che non sta giocando con una certa continuità, verrà fatto un tentativo per il prestito. In difesa arriva Vavro in prestito, fuori dai radar Lazio malgrado un investimento oneroso fatto a suo tempo da Tare. E per l’attacco piace sempre molto Sam Lammers, in uscita dall’Atalanta e che ha diversi estimatori in Serie A (Samp compresa). Foto: Instagram personale Schone L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lasseè destinato a lasciare il, gli ultimi tentativi per ricomporre la frattura non sono andati in porto. Il centrocampista ha un contratto in scadenza, si vala. L’ex Ajax ha diverse proposte, ma non ha ancora preso una decisione, di sicuro sta per congedarsi dal. Al club rossoblu piace molto Alfredche ha un contratto lungo con la Fiorentina ma che non sta giocando con una certa continuità, verrà fatto un tentativo per il prestito. In difesa arriva Vavro in prestito, fuori dai radar Lazio malgrado un investimento oneroso fatto a suo tempo da Tare. E per l’attacco piace sempre molto Sam Lammers, in uscita dall’Atalanta e che ha diversi estimatori in Serie A (Samp compresa). Foto: Instagram personaleL'articolo ...

