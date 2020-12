Covid, problema tecnico in laboratorio: decine di falsi positivi ad Aosta (Di martedì 29 dicembre 2020) Uno strumento del laboratorio di analisi dell’ospedale Parini di Aosta si è guastato alterando l’esito di numerosi test, che sono risultati falsi positivi. THIBAULT SAVARY/AFP via Getty ImagesDomenica 27 dicembre secondo il bollettino della Valle d’Aosta, su 68 referti testati nella regione, 61 hanno dato esito positivo. Il giorno dopo si è però scoperto che nel laboratorio di analisi dell’ospedale Umberto Parini di Aosta almeno una ventina erano invece falsi positivi. I falsi contagiati, che si trovavano già ricoverati nella struttura, dopo l’esito degli esami sono stati subito trasferiti nei reparti Covid. Dall’esito del secondo tampone, effettuato il giorno successivo, è emersa però ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 dicembre 2020) Uno strumento deldi analisi dell’ospedale Parini disi è guastato alterando l’esito di numerosi test, che sono risultati. THIBAULT SAVARY/AFP via Getty ImagesDomenica 27 dicembre secondo il bollettino della Valle d’, su 68 referti testati nella regione, 61 hanno dato esito positivo. Il giorno dopo si è però scoperto che neldi analisi dell’ospedale Umberto Parini dialmeno una ventina erano invece. Icontagiati, che si trovavano già ricoverati nella struttura, dopo l’esito degli esami sono stati subito trasferiti nei reparti. Dall’esito del secondo tampone, effettuato il giorno successivo, è emersa però ...

