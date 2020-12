Cagliari, torna Nainggolan in prestito dall’Inter (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Cagliari riabbraccia Radja Nainggolan, che torna nel club isolano in prestito dall'Inter. Il belga era stato uno dei protagonisti lo scorso anno col Cagliari, ma i due club non erano riusciti a raggiungere un accordo con i nerazzurri a fine campionato per un trasferimento definitivo. L’infortunio di Marko Rog ha dato un’accelerata definitiva alla trattativa, con Di Francesco che ritroverà un giocatore già allenato alla Roma. Nainggolan torna a Cagliari con la formula del prestito secco fino al prossimo giugno. Il belga viene più ricordato positivamente dai tifosi isolani per il quadriennio 2010-2014.caption id="attachment 59932" align="alignnone" width="600" Nainggolan Getty Images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilriabbraccia Radja, chenel club isolano indall'Inter. Il belga era stato uno dei protagonisti lo scorso anno col, ma i due club non erano riusciti a raggiungere un accordo con i nerazzurri a fine campionato per un trasferimento definitivo. L’infortunio di Marko Rog ha dato un’accelerata definitiva alla trattativa, con Di Francesco che ritroverà un giocatore già allenato alla Roma.con la formula delsecco fino al prossimo giugno. Il belga viene più ricordato positivamente dai tifosi isolani per il quadriennio 2010-2014.caption id="attachment 59932" align="alignnone" width="600"Getty Images/caption ITA Sport Press.

