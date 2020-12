Brodie Lee | la carriera del fu Luke Harper

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 29 dicembre 2020)Lee in una delle sue ultime apparizioni – Fonte : AEWIl 26 dicembre 2020 il mondo del wrestling ha assistito all’ennesimo decesso di questo nefasto anno. Questa volta è toccato a Jonathan Huber, meglio noto in WWE comee in AEW comee Lee. Diverse superstar delle principali promotions di wrestling stanno rendendo omaggio al lottatore e aiutando come possono la famiglia 2003 – 2006: gli inizi delladiLee Jonathan Huber inizia la suanel 2003, nei circuiti backyard, con il ringname di Huberboy #2, facendo tag con suo fratello (in real) che lottava come Huberboy #1. Della loro squadra fece parte anche Colin Delaney. Questo stint lo vede lottare in RCW e RPW prima con la maschera di Huberboy #2, e poi come ...