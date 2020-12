Ascolti tv lunedì 28 dicembre: La bella e la bestia, Grande Fratello Vip 2020, Pixels (Di martedì 29 dicembre 2020) Ascolti tv domenica 27 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 28 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film La bella e la bestia. Su Canale 5 la 29esima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Su Rai 2 Pixels. Su Italia 1 Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Su Rai 3 Maria Teresa 2. Su Rete 4 invece il talk di Nicola Porro, Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv lunedì 28 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 28 dicembre 2020, ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020)tv domenica 27: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,28? Su Rai 1 è andato in onda il film Lae la. Su Canale 5 la 29esima puntata delVip. Su Rai 2. Su Italia 1 Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Su Rai 3 Maria Teresa 2. Su Rete 4 invece il talk di Nicola Porro, Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggioritv28? Di seguito tutti i dati.tv 28, ...

AlessiaSmall84 : @MauryKostanzo Come mai questo cambio di rotta? Non eri te che, ogni lunedì mattina, stavi ad elogiare i dati della… - Leonard20818194 : @tv_ascolti @MonicaSetta @1MattInFamiglia @RaiUno Prox stagione la Setta merita Unomattina in Famiglia e una rubric… - 22dicsmbre : @GFVIP_Official @alfosignorini se volete ascolti pubblicizzate ingresso di Eli lunedi in cucurio o in tantissimi no… - FolliaStereo : ??#classificamusicale guardala e ascoltala nelle nostre stories di istagram - ??WRN più l’ascolti più la senti - ??Seg… - Belle846 : Non voglio pensare agli ascolti perché l'episodio è stato così bello e intenso e non capisco queste valutazioni,vog… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì 'Uomini e Donne' | l'opinione di Chia sulla puntata del 14 12 20 Zazoom Blog