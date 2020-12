Zona arancio, tre giorni al via con negozi aperti e spostamenti più agili (Di lunedì 28 dicembre 2020) In base al decreto Natale da lunedì 28 dicembre fino al 30 dicembre cambiano nuovamente le disposizioni. I ristoranti potranno consegnare a domicilio, oltre al take away. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 dicembre 2020) In base al decreto Natale da lunedì 28 dicembre fino al 30 dicembre cambiano nuovamente le disposizioni. I ristoranti potranno consegnare a domicilio, oltre al take away.

