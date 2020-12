Zaia cerca scuse: 'Tanti positivi in Veneto? È colpa del modo in cui sono conteggiati i tamponi' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Presidente del Veneto Luca Zaia non si trova d'accordo con la lettura che si è data nei giorni scorsi del Veneto, indicata come la Ragione con il più alto numero di contagiati in relazione ai ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Presidente delLucanon si trova d'accordo con la lettura che si è data nei giorni scorsi del, indicata come la Ragione con il più alto numero di contagiati in relazione ai ...

LidijaSilestri : @stanzaselvaggia Zaia si è sempre lodato per le eccellenti capacità e ordine Venete! Adesso cerca ipotetici colpev… - OvileItalia : RT @Fort71488686: E' preoccupato il capitone: Zaia lo sta surclassando e lui cerca di correre ai ripari mandando un suo uomo in Veneto. Nel… - Daviderel4 : RT @Fort71488686: E' preoccupato il capitone: Zaia lo sta surclassando e lui cerca di correre ai ripari mandando un suo uomo in Veneto. Nel… - Giuggio72684862 : RT @Fort71488686: E' preoccupato il capitone: Zaia lo sta surclassando e lui cerca di correre ai ripari mandando un suo uomo in Veneto. Nel… - Fort71488686 : E' preoccupato il capitone: Zaia lo sta surclassando e lui cerca di correre ai ripari mandando un suo uomo in Venet… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia cerca Covid-19, Luca Zaia: «Trovata la variante inglese del virus in Veneto» PadovaOggi Contagi alti in Veneto, i consiglieri Pd: "La variante inglese è ovunque, Zaia non cerchi scuse"

I consiglieri: "La 'variante inglese' non è una specificità veneta, come la nuova narrazione di Zaia vuole farci intendere. E sicuramente non basta a raccontarci il motivo del boom del tasso di contag ...

Zaia cerca scuse: "Tanti positivi in Veneto? È colpa del modo in cui sono conteggiati i tamponi"

"Riguardo al vaccino", prosegue Zaia, "io certamente lo farò. Ma soltanto quando arriverà il mio turno. Perché ogni vaccino che non arriva a chi ne ha più bisogno è un'opportunità persa" ...

I consiglieri: "La 'variante inglese' non è una specificità veneta, come la nuova narrazione di Zaia vuole farci intendere. E sicuramente non basta a raccontarci il motivo del boom del tasso di contag ..."Riguardo al vaccino", prosegue Zaia, "io certamente lo farò. Ma soltanto quando arriverà il mio turno. Perché ogni vaccino che non arriva a chi ne ha più bisogno è un'opportunità persa" ...