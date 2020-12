Windows 10X | novità e Modern Standby

Leggi su windowsinsiders

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Un documento ufficiale di Microsoft conferma il supporto della nuova funzione “” su10 Desktop e10X.10X – Nuovi dettagli In passato abbiamo spesso parlato del nuovo OS progettato dal colosso di Redmond e di come questo progetto abbia subito differenti cambiamenti. A differenza di10 saranno presenti diverse funzioni per fornire una maggiore fluidità e ottenere un’esperienza leggera e adatta a differenti fattori di forma. Drivers Uno degli elementi che andrà a sparire su 10X sarà il supporto ai “Desktop Drivers”, ritenuti troppo pesanti, optando invece per “Drivers”. Questo permetterà di garantire una maggiore affidabilità e un minor numero di conflitti durante le operazioni di ...