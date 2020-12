Uomini e Donne lutto: morto il papà di Gianni Sperti (Di lunedì 28 dicembre 2020) La famiglia di Uomini e Donne si unisce al dolore di Gianni Sperti, opinionista storico del programma e colonna soprattutto del trono over dove spesso interagisce con gli anta, commentando i loro flirt. Gianni è molto amato dal pubblico del programma pomeridiano di Maria De Filippi, è anche per questo che l’annuncio della morte del padre ha lasciato interdetti. Sperti ha pubblicato un post sui social dove saluta per l’ultima volta il padre con un semplice ciao, un momento di dolore e sofferenza che l’ex ballerino non può fare a meno di condividere con chi gli vuole bene. Sperti, pur abitando lontano dalla sua famiglia è molto legato ai genitori e anche alla sorella. A causa del Covid non ha visto il padre per mesi e questo gli ha creato una sofferenza non ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) La famiglia disi unisce al dolore di, opinionista storico del programma e colonna soprattutto del trono over dove spesso interagisce con gli anta, commentando i loro flirt.è molto amato dal pubblico del programma pomeridiano di Maria De Filippi, è anche per questo che l’annuncio della morte del padre ha lasciato interdetti.ha pubblicato un post sui social dove saluta per l’ultima volta il padre con un semplice ciao, un momento di dolore e sofferenza che l’ex ballerino non può fare a meno di condividere con chi gli vuole bene., pur abitando lontano dalla sua famiglia è molto legato ai genitori e anche alla sorella. A causa del Covid non ha visto il padre per mesi e questo gli ha creato una sofferenza non ...

