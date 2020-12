Rogo anti-profughi in Libano. Una scintilla che può diventare incendio (Di lunedì 28 dicembre 2020) C’è un piccolo, ignoto villaggio del disastrato nord del Libano che si candida a diventare capitale politico-culturale del Medio Oriente che sta venendo. Questo piccolo villaggio, poco distante da Minieh, si chiama Bhannine. È proprio a Bhannine che sabato sera il campo informale dove 370 profughi siriani vivono da anni in tende, è stato dato alle fiamme da un gruppo di giovani del posto. Ovviamente c’è stata tanta indignazione e solidarietà con le vittime. Ma il fatto rimane e diviene necessario un primo chiarimento. Come mai in Libano ci sono campi profughi informali per fratelli arabi, siriani? Perché Hezbollah, potente alleato libanese di Assad, dal 2011 non ha consentito la costruzione di campi profughi, per evitare che le tendopoli danneggiassero l’immagine del regime amico. Così ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 dicembre 2020) C’è un piccolo, ignoto villaggio del disastrato nord delche si candida acapitale politico-culturale del Medio Oriente che sta venendo. Questo piccolo villaggio, poco distante da Minieh, si chiama Bhannine. È proprio a Bhannine che sabato sera il campo informale dove 370siriani vivono da anni in tende, è stato dato alle fiamme da un gruppo di giovani del posto. Ovviamente c’è stata tanta indignazione e solidarietà con le vittime. Ma il fatto rimane e diviene necessario un primo chiarimento. Come mai inci sono campiinformali per fratelli arabi, siriani? Perché Hezbollah, potente alleato libanese di Assad, dal 2011 non ha consentito la costruzione di campi, per evitare che le tendopoli danneggiassero l’immagine del regime amico. Così ...

