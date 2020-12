Raccontò il Covid a Wuhan, quattro anni di carcere alla blogger cinese (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un tribunale di Shanghai, in Cina , ha condannato a quattro anni di detenzione Zhang Zhan, la blogger che aveva diffuso notizie sull'epidemia di Covid-19 da Wuhan . Lo ha annunciato il legale della donna,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un tribunale di Shanghai, in Cina , ha condannato adi detenzione Zhang Zhan, lache aveva diffuso notizie sull'epidemia di-19 da. Lo ha annunciato il legale della donna,...

